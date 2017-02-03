Организаторы ОИ-2022 планируют посетить в Хабаровске матчи чемпионата России по бенди

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Организаторы ОИ-2022 планируют посетить в Хабаровске матчи чемпионата России по бендиСпорт 3 февраля, 19:01
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Представители оргкомитета Олимпийских игр 2022 года в Пекине весной планируют посетить матчи чемпионата России по бенди в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник.
1 февраля представители оргкомитета Игр-2022 посетили Сандвикен, который принимает матчи чемпионата мира по хоккею с мячом. В рамках рабочего визита члены Олимпийского комитета Китая провели переговоры со Скрынником по вопросу включения хоккея с мячом в программу Олимпиады-2022, которая пройдет с 4 по 22 февраля в Пекине.
"У нас прошли переговоры с китайской стороной, в том числе представителями олимпийского комитета Китая и маркетинговой компании, которая занимается организацией Игр-2022. Они пригласили нас посетить в сентябре 2017 года выставку, посвященную Играм в Пекине. Также китайцы планируют посетить в конце этого сезона матчи чемпионата России по бенди в Хабаровске", - рассказал Скрынник.
Хоккей с мячом не входит в программу Олимпийских игр. В качестве показательной дисциплины этот вид спорта присутствовал на Олимпиаде 1952 года в Осло.