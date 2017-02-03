Ветеран ХК "Спартак" Якушев награжден почетным знаком за заслуги в области спорта

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков наградил двукратного олимпийского чемпиона, бывшего хоккеиста московского "Спартака" Александра Якушева почетным знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта".

Церемония состоялась перед стартом матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Спартаком" и "Сочи". Игра посвящена юбилею Якушева, которому 2 января исполнилось 70 лет.

В честь праздника болельщики развернули баннер с надписью "Фигура высшего пилотажа" и годами его побед в чемпионате и Кубке СССР, чемпионате мира и Олимпийских игр.

Якушев выступал за "Спартак" с 1964 по 1980 год и стал трехкратным чемпионом СССР (1967, 1969 и 1976), а также двукратным обладателем Кубка страны (1970 и 1971).