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Ветеран ХК "Спартак" Якушев награжден почетным знаком за заслуги в области спорта

Спорт
3 февраля, 20:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Церемония состоялась перед стартом матча чемпионата КХЛ между "Спартаком" и "Сочи"
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Александр Якушев

Александр Якушев

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков наградил двукратного олимпийского чемпиона, бывшего хоккеиста московского "Спартака" Александра Якушева почетным знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта".

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Церемония состоялась перед стартом матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Спартаком" и "Сочи". Игра посвящена юбилею Якушева, которому 2 января исполнилось 70 лет.

В честь праздника болельщики развернули баннер с надписью "Фигура высшего пилотажа" и годами его побед в чемпионате и Кубке СССР, чемпионате мира и Олимпийских игр.

Якушев выступал за "Спартак" с 1964 по 1980 год и стал трехкратным чемпионом СССР (1967, 1969 и 1976), а также двукратным обладателем Кубка страны (1970 и 1971).

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