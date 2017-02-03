Кузнецова проиграла Путинцевой в четвертьфинале турнира WTA в Санкт-Петербурге

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St.Petersburg Ladies Trophy, который проходит в Санкт-Петербурге.
Кузнецова, "посеянная" на турнире под третьим номером, уступила со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 5:7.
В полуфинале Путинцевой будет противостоять вторая "ракетка" турнира словачка Доминика Цибулкова.
Турнир, общий призовой фонд которого составляет $776 тысяч, завершится 5 февраля.