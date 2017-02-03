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Кузнецова проиграла Путинцевой в четвертьфинале турнира WTA в Санкт-Петербурге

Спорт
3 февраля, 20:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
В полуфинале представительница Казахстана сыграет против словачки Доминики Цибулковой
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Светлана Кузнецова

Светлана Кузнецова

© EPA/DEAN LEWINS, архив

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St.Petersburg Ladies Trophy, который проходит в Санкт-Петербурге.

Кузнецова, "посеянная" на турнире под третьим номером, уступила со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 5:7.

В полуфинале Путинцевой будет противостоять вторая "ракетка" турнира словачка Доминика Цибулкова.

Турнир, общий призовой фонд которого составляет $776 тысяч, завершится 5 февраля.

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