Кузнецова проиграла Путинцевой в четвертьфинале турнира WTA в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St.Petersburg Ladies Trophy, который проходит в Санкт-Петербурге.

Кузнецова, "посеянная" на турнире под третьим номером, уступила со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 5:7.

В полуфинале Путинцевой будет противостоять вторая "ракетка" турнира словачка Доминика Цибулкова.

Турнир, общий призовой фонд которого составляет $776 тысяч, завершится 5 февраля.