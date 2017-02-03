Почти 2000 сотрудников МЧС будут задействованы при подготовке Казани к Кубку конфедераций

КАЗАНЬ, 3 февраля. /ТАСС/. МЧС Татарстана определило число сотрудников для обеспечения противоаварийной безопасности во время проведения в республике Кубка конфедераций 2017 года по футболу. Всего 1926 человек личного состава будут задействованы в подготовке спортивного мероприятия. Об этом в пятницу сказал журналистам начальник главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.

Прежде всего, на спортивных объектах сотрудники МЧС проверяют состояние пожарной безопасности. Сейчас проводятся надзорные и профилактические мероприятия. Уже проинспектировано 82 объекта - базы размещения, транспорт, места будущего проживания спортсменов.

"Учитывая количество задействованных объектов и опыт проведения Универсиады 2013 года и чемпионата по водным видам спорта 2015 года (тогда безопасность на спортивных объектах обеспечивали 2120 человек), планируемая расчетная численность группировки с учетом двух эшелонов и резерва составит 1926 человек личного состава, 194 единиц техники", - сообщил Хабибуллин.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. В Казани сыграют: 18 июня Португалия - Мексика, 22 июня Германия - Чили, 24 июня Мексика - Россия, 28 июня состоится полуфинал.