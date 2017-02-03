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Решение об участии игроков НХЛ в ОИ-2018 должно быть принято к середине марта

Спорт
3 февраля, 23:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
На последнем совете владельцы клубов НХЛ выступили против приостановки сезона на период проведения Игр, мотивируя это высокой травматичностью хоккеистов во время олимпийского турнира
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Рене Фазель

Рене Фазель

© AP Photo/Mark Humphrey, архив

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Решение об участии игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане должно быть принято не позднее середины марта. Об этом сообщает журналист Sportsnet Роджер Миллионс в своем Twitter со ссылкой на главу Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля.

IIHF, НХЛ, профсоюз игроков лиги и Международный олимпийский комитет ведут переговоры по участию хоккеистов из-за океана на Олимпиаде 2018 года.

"Фазель сказал, что оглашение решения относительно олимпийских проблем должно состояться к середине марта, - говорится в сообщении. - Осталось не так много времени, но он сохраняет уверенность".

Ранее говорилось, что проблемой в этом вопросе являлась страховка игроков на сумму в $10 млн, однако сообщалось, что IIHF нашла деньги. На последнем совете владельцы клубов НХЛ выступили против приостановки сезона на период проведения Игр, мотивируя это высокой травматичностью хоккеистов во время олимпийского турнира,

Также сообщалось, что НХЛ должна была вынести свое решение к 15 января, чтобы потом начать верстать календарь на сезон-2017/18. В самом конце декабря заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли сообщил, что пока не видит причин отпускать игроков на Олимпиаду и прогресса в этом вопросе нет.

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