Александр Емельяненко намерен подписать контракт с клубом "Ахмат"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Боец смешанного стиля Александр Емельяненко выразил желание заключить контракт с клубом "Ахмат" и выступать в Лиге WFCA. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Емельяненко, отбывший срок в Борисоглебской колонии Воронежской области за насильственные действия сексуального характера, в конце ноября освободился из мест заключения. Ранее менеджер спортсмена Олег Раевский сообщал, что боец проведет первый поединок после возвращения в начале 2017 года.

"Я очень благодарен тем людям, которые меня сюда пригласили, - сказал Емельяненко. - Приехал я сюда не только посмотреть бои, я приехал заключить с "Ахматом" контракт на дальнейшее выступление. Я вижу, что это хороший турнир, который с каждым разом набирает все большие возможности соревноваться с турнирами на мировой арене".

Александр Емельяненко - брат бойца ММА Федора Емельяненко. Он является бывшим чемпионом мира по версии организации ProFC, многократным чемпионом России, Европы и мира по боевому самбо. В ММА Емельяненко одержал 23 победы (17 - досрочно) и потерпел семь поражений.

#Repost @groznytv with @repostapp ・・・ Александр Емельяненко выразил желание подписать контракт с клубом "Ахмат" и выступать в Лиге WFCA. Известный российский боец ММА находится в Чеченской Республике. «Я очень благодарен тем людям, которые меня сюда пригласили. Приехал я сюда не только посмотреть бои, я приехал заключить с «Ахматом» контракт на дальнейшее выступление. Я вижу, что это хороший турнир, который с каждым разом набирает все большие возможности соревноваться с турнирами на мировой арене», - сказал Емельяненко на торжественной церемонии взвешивания спортсменов турнира WFCA 33, прошедшей ранее в павильоне ЧГТРК «Грозный». #ЕМЕЛЬЯНЕНКО #ЧГТРК #ЧГТРК #ГРОЗНЫЙ #СПОРТ #WFCA33 Видео опубликовано FIGHT CLUB AKHMAT (@akhmat_mma) Фев 3 2017 в 11:32 PST