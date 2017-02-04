Бывший чемпион Bellator Корешков 3 марта в США проведет бой с Гонсалесом

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Андрей Корешков проведет свой следующий поединок 3 марта против американца Фернандо Гонсалеса на турнире организации Bellator в американском Такервилле (штат Оклахома). Об этом сообщает пресс-служба организации.
Bellator 174: Koreshkov vs. Gonzalez, Honeycutt vs. Grove... https://t.co/wir79bwaws via @VitalMMA #MMA #VitalMMA pic.twitter.com/fs7B4sb29K— Vital MMA (@VitalMMA) 4 февраля 2017 г.
В ноябре 2016 года Корешков потерпел второе поражение в карьере, проиграв американцу Дугласу Лиме нокаутом в третьем раунде на турнире Bellator 164 в Израиле, хотя после двух первых отрезков боя имел преимущество. В бою с Лимой россиянин потерял титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии организации Bellator. Всего на счету россиянина 19 побед (10 - нокаутом) и два поражения.
33-летний Гонсалес провел 39 боев в карьере ММА, в которых одержал 25 побед (9 - нокаутом) и потерпел 14 поражений. Предыдущий поединок Гонсалес также провел в ноябре, когда на турнире Bellator 165 раздельным решением проиграл британцу Майклу Пейджу.
В главном бою вечера в Такервиле Марлос Кунен и Джулия Бадд разыграют первый в истории организации женский титул в полулегком весе.