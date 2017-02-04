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Российские керлингисты потеряли шансы на выход в плей-офф Универсиады

Спорт
4 февраля, 8:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
За тур до конца кругового этапа россияне имеют в активе на две победы меньше, чем замыкающие зону плей-офф чехи
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Соревнования по керлингу на Универсиаде

Соревнования по керлингу на Универсиаде

© almaty2017.com

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу победила команду Казахстана со счетом 8:1 на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате, но потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

На первом этапе соревнований проходит круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф. После восьми игр россияне занимают шестое место, одержав три победы. Россияне потеряли шансы на выход в полуфинал соревнований, потому что занимающая четвертое место команда Чехии победила сборную Японии и сохранила разницу в две победы с россиянами перед заключительным туром.

В составе сборной России выступают Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Раджабов, Артур Али и Евгений Климов. 

Позднее в субботу сборная России встретится с командой Чехии.

Турнир по керлингу завершится 7 февраля.

Таблица медалей

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Серебро
Бронза
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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