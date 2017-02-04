Российские керлингисты потеряли шансы на выход в плей-офф Универсиады

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу победила команду Казахстана со счетом 8:1 на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате, но потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

На первом этапе соревнований проходит круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф. После восьми игр россияне занимают шестое место, одержав три победы. Россияне потеряли шансы на выход в полуфинал соревнований, потому что занимающая четвертое место команда Чехии победила сборную Японии и сохранила разницу в две победы с россиянами перед заключительным туром.

В составе сборной России выступают Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Раджабов, Артур Али и Евгений Климов.

Позднее в субботу сборная России встретится с командой Чехии.

Турнир по керлингу завершится 7 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко