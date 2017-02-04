Российские керлингисты потеряли шансы на выход в плей-офф Универсиады

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу победила команду Казахстана со счетом 8:1 на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате, но потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.
На первом этапе соревнований проходит круговой турнир, по итогам которого четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф. После восьми игр россияне занимают шестое место, одержав три победы. Россияне потеряли шансы на выход в полуфинал соревнований, потому что занимающая четвертое место команда Чехии победила сборную Японии и сохранила разницу в две победы с россиянами перед заключительным туром.
В составе сборной России выступают Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Раджабов, Артур Али и Евгений Климов.
Позднее в субботу сборная России встретится с командой Чехии.
Турнир по керлингу завершится 7 февраля.
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