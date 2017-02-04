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Российский фристайлист Никитин выиграл бронзу в лыжной акробатике на этапе КМ в США

Спорт
4 февраля, 10:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Победителем стал китаец Ци Гуанпу, второе место осталось за белорусом Станиславом Гладченко
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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский фристайлист Станислав Никитин занял третье место в дисциплине лыжная акробатика на этапе Кубка мира в Дир-Вэлли (США).

Спортсмен показал результат 114,60 балла.

Победителем стал китаец Ци Гуанпу (128,96), второе место осталось за белорусом Станиславом Гладченко (114,60).

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