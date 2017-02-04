Российская теннисистка Вихлянцева не смогла выйти в финал турнира в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россиянка Наталья Вихлянцева проиграла Кристине Младенович из Франции в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Санкт-Петербурге.

Россиянка, получившая от организаторов wild card (специальное приглашение), уступила со счетом 6:4, 2:6, 2:6.

В финале Младенович сыграет с победительницей матча между Юлией Путинцевой из Казахстана и второй "ракеткой" турнира Доминикой Цибулковой из Словакии.

Турнир, общий призовой фонд которого составляет $776 тысяч, завершится 5 февраля.