Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российская теннисистка Вихлянцева не смогла выйти в финал турнира в Санкт-Петербурге

Спорт
4 февраля, 16:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Спортсменка проиграла в 1/2 финала француженке Кристине Младенович
Поделиться
Материал из 1 страницы
Наталья Вихлянцева

Наталья Вихлянцева

© EPA/ANATOLY MALTSEV

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россиянка Наталья Вихлянцева проиграла Кристине Младенович из Франции в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Санкт-Петербурге.

Россиянка, получившая от организаторов wild card (специальное приглашение), уступила со счетом 6:4, 2:6, 2:6.

В финале Младенович сыграет с победительницей матча между Юлией Путинцевой из Казахстана и второй "ракеткой" турнира Доминикой Цибулковой из Словакии.

Турнир, общий призовой фонд которого составляет $776 тысяч, завершится 5 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава ЛНР объявил 5 февраля траур в связи с гибелью полковника Анащенко
2
Белый дом: Трамп виделся с Тимошенко, но не давал ей никаких заверений
3
Прощание с Георгием Тараторкиным пройдет 6 февраля в Театре Моссовета
4
В Белом доме опровергли сообщения СМИ о "двадцатиминутной встрече" Трампа и Тимошенко
5
Конашенков: Минобороны не позволит втянуть себя в дрязги вокруг "Патриота" в Севастополе
6
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
7
Биография Георгия Тараторкина
Темы дня
Реклама