Саночник Репилов стал вторым на этапе Кубка мира в Германии

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский саночник Роман Репилов занял второе место на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. По сумме двух попыток россиянин показал результат 1 минута 26,170 секунды.

Победил немец Феликс Лох (1.26,130), третьим стал его соотечественник Анди Лангенан (отставание +0,127).

Другой россиянин Семен Павличенко стал седьмым (+0,505), Максим Аравин - 16-м (+0,897), Александр Горбацевич - 18-м (+0,959), Степан Федоров - 21-м (+1,091).

Этап завершится 5 февраля.