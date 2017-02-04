Матч Лиги ВТБ "Локомотив-Кубань" - "Нижний Новгород" начался с полуторачасовой задержкой

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Матч баскетбольный лиги ВТБ между краснодарским клубом "Локомотив-Кубань" и "Нижним Новгородом" начался с полуторачасовой задержкой из-за сломавшейся на арене электронной судейской аппаратуры. Об этом сообщает пресс-служба краснодарцев.

Матч должен был начаться в 16:00 мск, но был перенесен на 17:40. При этом из-за задержки "Локомотив-Кубань" сделал вход на матч свободным. Болельщики же, которые изначально купили билеты на матч, но не смогли остаться до начала игры, смогут вернуть билеты.

"Локомотив-Кубань" с 10 победами в 13 матчах располагается на втором месте в турнирной таблице, "Нижний Новгород" занимает десятую строчку с четырьмя победами.