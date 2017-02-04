Российские керлингисты проиграли чехам в матче Универсиады

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Чехии со счетом 5:8 в заключительном матче группового этапа на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.
Ранее российская команда лишилась шансов на выход в плей-офф. В итоге россияне, одержав три победы, поделили восьмое место с командой Японии.
В составе сборной России выступали Алексей Тимофеев, Тимур Гаджиханов, Артур Раджабов, Артур Али и Евгений Климов.
Турнир по керлингу завершится 7 февраля.