Путинцева обыграла Цибулкову и вышла в финал турнира WTA в Санкт-Петербурге

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Представительница Казахстана Юлия Путинцева обыграла словачку Доминику Цибулкову в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St.Petersburg Ladies Trophy, который проходит в Санкт- Петербурге.
Путинцева победила вторую "ракетку" турнира со счетом 3:6, 6:4, 6:4. В финале Путинцевой будет противостоять Кристина Младенович из Франции.
Турнир, общий призовой фонд которого составляет $776 тысяч, завершится 5 февраля.