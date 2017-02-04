Путинцева обыграла Цибулкову и вышла в финал турнира WTA в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Представительница Казахстана Юлия Путинцева обыграла словачку Доминику Цибулкову в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St.Petersburg Ladies Trophy, который проходит в Санкт- Петербурге.

Путинцева победила вторую "ракетку" турнира со счетом 3:6, 6:4, 6:4. В финале Путинцевой будет противостоять Кристина Младенович из Франции.

Турнир, общий призовой фонд которого составляет $776 тысяч, завершится 5 февраля.