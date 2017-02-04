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Соревнования на чемпионат и Кубок России по биатлону в Тюмени отменены из-за морозов

Спорт
4 февраля, 19:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Ожидается, что температура в течение недели будет опускаться до -33 градусов
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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Соревнования на чемпионат и Кубок России по биатлону, которые должны были пройти в Тюмени с 6 по 13 февраля, отменены из-за морозов. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

"Союз биатлонистов России информирует вас, что в связи с неблагоприятными условиями - усиление мороза - чемпионат России и Кубок России в Тюмени отменяются. О месте и сроках проведения соревнования будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в Тюмени, начиная с 6 февраля, начнется похолодание. Ожидается, что температура в течение недели будет опускаться до -33 градусов.

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