Соревнования на чемпионат и Кубок России по биатлону в Тюмени отменены из-за морозов

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Соревнования на чемпионат и Кубок России по биатлону, которые должны были пройти в Тюмени с 6 по 13 февраля, отменены из-за морозов. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.
"Союз биатлонистов России информирует вас, что в связи с неблагоприятными условиями - усиление мороза - чемпионат России и Кубок России в Тюмени отменяются. О месте и сроках проведения соревнования будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, в Тюмени, начиная с 6 февраля, начнется похолодание. Ожидается, что температура в течение недели будет опускаться до -33 градусов.