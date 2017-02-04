Юношеская сборная России выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Юношеская сборная России (игроки не старше 17 лет) обыграла команду Швеции со счетом 9:5 в финале чемпионата мира по хоккею с мячом, который прошел в финском Варкаусе.

В матче за третье место сборная Финляндии была сильнее команды Норвегии (7:3).

На турнире россияне одержали четыре победы в четырех матчах.