Гордиевский вышел в лидеры шахматного турнира Moscow Open перед последним туром

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Гордиевский обыграл соотечественника Савелия Голубова в восьмом туре международного шахматного фестиваля Moscow Open. Другой россиянин Борис Грачев сыграл вничью с соотечественником Владиславом Артемьевым.

В женском турнире впервые вничью сыграла единоличный лидер Оксана Грицаева, не сумевшая переиграть соотечественницу Алину Кашлинскую.

Партии фестиваля Moscow Open проходят в здании Российского государственного социального университета (РГСУ).

В турнирной таблице у мужчин перед заключительным туром лидирует Гордиевский, набравший 7 очков. У женщин единоличным лидером является Грицаева (7,5).

Кубок РГСУ по шахматам Moscow Open проходит в столице в 13-й раз подряд. Общий призовой фонд составляет 4,5 млн рублей, из которых победитель главного мужского турнира получит 500 тысяч, женского - 200 тысяч.