Тренер "Сан-Антонио" Попович установил рекорд НБА по количеству побед с одним клубом

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Наставник "Сан-Антонио" Грегг Попович установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству побед с одним клубом.

В ночь на воскресенье клуб из Техаса на своей площадке обыграл "Денвер" со счетом 121:97. Эта победа стала для 68-летнего Поповича 1128-й у руля "Сан-Антонио". На счету Джерри Слоуна, возглавлявшего "Юту" с 1988 по 2011 год, 1127 победных матчей. На третьем месте в этом списке Ред Ауэрбах (795), руководивший "Бостоном" в период с 1960 по 1966 год.

Попович возглавил "Сан-Антонио" в 1996 году. Под его руководством клуб выиграл пять чемпионских титулов (1999, 2003, 2005, 2007, 2014). Его трижды называли лучшим тренером года в ассоциации, четыре раза он возглавлял команду конференции на Матчах всех звезд НБА.