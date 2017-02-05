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Украинка Свитолина выиграла турнир WTA в Тайбэе

Спорт
5 февраля, 9:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
В финале первая "ракетка" турнира обыграла китаянку Пэн Шуай
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Элина Свитолина

Элина Свитолина

© ROLEX DELA PENA/EPA, архив

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Украинка Элина Свитолина выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Тайбэе (призовой фонд $250 тысяч).

В финале украинка, "посеянная" под первым номером, обыграла китаянку Пэн Шуай со счетом 6:3, 6:2.

Для 13-й "ракетки" мира Свитолиной титул в Тайбэе стал первым в нынешнем сезоне и пятым в карьере.

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