Украинка Свитолина выиграла турнир WTA в Тайбэе

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Украинка Элина Свитолина выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Тайбэе (призовой фонд $250 тысяч).

В финале украинка, "посеянная" под первым номером, обыграла китаянку Пэн Шуай со счетом 6:3, 6:2.

Для 13-й "ракетки" мира Свитолиной титул в Тайбэе стал первым в нынешнем сезоне и пятым в карьере.