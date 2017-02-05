Sohu: футболист "Ювентуса" Эрнанес перейдет в китайский клуб за €10 млн

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ПЕКИН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Атакующий полузащитник сборной Бразилии и туринского "Ювентуса" Эрнанес близок к переходу в команду китайской суперлиги Hebei China Fortune ("Хэбэй Чайна Форчун"). Об этом сообщает информационный портал "Соху".
Ожидается, что сумма трансфера составит €10 млн. 31-летний Эрнанес заключит с китайским клубом контракт сроком на два года с зарплатой €9 млн в год.
За Hebei China Fortune уже играют аргентинский форвард Эсекьель Лавесси и нападающий Жервиньо из Кот-д'Ивуара. Недавно в Китай также переехали аргентинец Карлос Тевес ("Шанхай Шеньхуа"), бразилец Оскар ("Шанхай СИПГ") и его соотечественник Алешандре Пато ("Тяньцзинь Цюаньцзянь").