Саночница Иванова стала третьей на этапе Кубка мира в Германии

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российская станочница Татьяна Иванова заняла третье место на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. По сумме двух попыток россиянка показала результат 1 минута 22,669 секунды.
Победила немка Натали Гейзенбергер (1.22,388), второй стала ее соотечественница Татьяна Хюфнер (отставание +0,001). Другая россиянка Екатерина Батурина стала 11-й (+0,616), Виктория Демченко - 16-й (+0,759), Екатерина Катникова - 22-й (+1,201).
Этап завершится 5 февраля.