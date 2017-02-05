Россиянки завоевали бронзу на Универсиаде в прыжках на лыжах с трамплина в команде

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россиянки Стефания Надымова и Алена Сутягина завоевали бронзовые награды в женских командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина, которые проходили в рамках зимней Универсиады в Алма-Ате. Спортсменки показали результат 307,8 балла.

Победителями соревнований стали японки (432,8), на второй позиции расположились представительницы Чехии (344,4).

Соревнования завершатся 8 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко