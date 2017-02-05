Россиянки завоевали бронзу на Универсиаде в прыжках на лыжах с трамплина в команде

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россиянки Стефания Надымова и Алена Сутягина завоевали бронзовые награды в женских командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина, которые проходили в рамках зимней Универсиады в Алма-Ате. Спортсменки показали результат 307,8 балла.
Победителями соревнований стали японки (432,8), на второй позиции расположились представительницы Чехии (344,4).
Соревнования завершатся 8 февраля.
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Золото
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Серебро
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Бронза
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко