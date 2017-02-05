Российские саночники стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

Источник: "Локомотив" ведет переговоры с "Ольборгом" по трансферу футболиста БассогогаСпорт 5 февраля, 15:24
Вяльбе: лыжнику Ретивых важно сохранить форму перед стартом чемпионата мираСпорт 5 февраля, 14:59
Россиянки завоевали бронзу на Универсиаде в прыжках на лыжах с трамплина в командеСпорт 5 февраля, 14:36
Более 15 тысяч человек стали участниками "Московской лыжни - 2017"Спорт 5 февраля, 14:01
Российские лыжники Ретивых и Парфенов победили в командном спринте на этапе КМ в ПхенчханеСпорт 5 февраля, 13:56
Тарпищев: сборная России выиграет Кубок Дэвиса, когда будет обладать двумя составамиСпорт 5 февраля, 13:49
В Новой Москве автобус столкнулся с грузовикомПроисшествия 5 февраля, 13:43
Минобороны РФ опровергло сообщения Al Jazeera о гибели российских военных в СирииПолитика 5 февраля, 13:35
Лидер "Шалтая-Болтая" не заключал сделку со следствием и признал винуПроисшествия 5 февраля, 13:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские саночники Татьяна Иванова, Роман Репилов и двойка Александр Денисьев/ Владислав Антонов заняли второе место в эстафете на этапе Кубка мира, который завершился в немецком Оберхофе. Россияне показали результат 2 минуты 21,695 секунды.
Победи немцы (2.21,465), третьими стали латвийцы (2.21,989).
Ранее Репилов занял второе место в индивидуальных заездах, Иванова была третьей.