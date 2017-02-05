Российские саночники стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские саночники Татьяна Иванова, Роман Репилов и двойка Александр Денисьев/ Владислав Антонов заняли второе место в эстафете на этапе Кубка мира, который завершился в немецком Оберхофе. Россияне показали результат 2 минуты 21,695 секунды.

Победи немцы (2.21,465), третьими стали латвийцы (2.21,989).

Ранее Репилов занял второе место в индивидуальных заездах, Иванова была третьей.