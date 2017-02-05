Российские спортсмены завоевали восемь медалей в седьмой день Универсиады

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали восемь медалей - три золота, два серебра и три бронзы - в седьмой соревновательный день зимней Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

В составе российской сборной золото в воскресенье завоевали лыжники в командных соревнованиях прыгунов с трамплина, биатлонисты в смешанной эстафете, а также сноубордист Михаил Матвеев в слоупстайле.

Серебро россиянам принесли мужская сборная России по двоеборью в командных соревнованиях и женская сборная по конькобежному спорту в командной гонке.

Бронзовые медали достались женской команде по прыжкам на лыжах с трамплина в командных соревнованиях, сноубордистке Анастасии Логиновой в слоупстайле, а также сборной России по горнолыжному спорту в команде.

В общекомандном зачете сборная России продолжает лидировать, имея в активе 51 награду - 19 золотых, 20 серебряных и 12 бронзовых. На втором месте идет команда Казахстана (10-3-10), на третьем - сборная Южной Кореи (7-3-3).

Соревнования завершатся 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко