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Француженка Младенович стала победительницей турнира WTA в Санкт-Петербурге

Спорт
5 февраля, 19:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
В финале спортсменка обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву в трех сетах со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:4
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Кристина Младенович

Кристина Младенович

© EPA/ANATOLY MALTSEV

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Француженка Кристина Младенович победила в финале представительницу Казахстана Юлию Путинцеву и стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St.Petersburg Ladies Trophy, который завершился в Санкт-Петербурге.

Младенович выиграла в трех сетах со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:4.

23-летняя Младенович впервые в карьере выиграла турнир WTA в одиночном разряде, также на ее счету 16 побед в парном разряде.

Общий призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге составил $776 тысяч.

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