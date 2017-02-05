Француженка Младенович стала победительницей турнира WTA в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Француженка Кристина Младенович победила в финале представительницу Казахстана Юлию Путинцеву и стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St.Petersburg Ladies Trophy, который завершился в Санкт-Петербурге.

Младенович выиграла в трех сетах со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:4.

23-летняя Младенович впервые в карьере выиграла турнир WTA в одиночном разряде, также на ее счету 16 побед в парном разряде.

Общий призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге составил $776 тысяч.