Хоккеист Осипов заменил Медведева в составе сборной России на шведский этап Евротура

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Защитник "Торпедо" Максим Осипов вызван в сборную России по хоккею на третий этап Евротура - Шведские хоккейные игры. Об этом сообщает пресс- служба Федерации хоккея России.

"Защитник "Авангарда" Евгений Медведев не сможет принять участие в третьем этапе Евротура в связи с повреждением, полученным в матче чемпионата КХЛ (Континентальная хоккейная лига - прим. ТАСС) за свой клуб", - говорится в сообщении.

Осипов принимал участие в предыдущем этапе Евротура - Кубке Первого канала.