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Представление сборной Камеруна - участника Кубка конфедераций по футболу

Спорт
6 февраля, 0:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
"Неукротимые львы" на турнире сыграют в группе B с командами Германии, Чили и Австралии
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© EPA/SAMUEL SHIVAMBU

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сборная Камеруна стала последним участником Кубка конфедераций по футболу, который пройдет летом в четырех городах России. Камерунская команда в заметно обновленном составе стала победителем завершившегося в Габоне розыгрыша Кубка Африки.

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Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций

Сборная Камеруна стала сильнейшей сборной Африки в пятый раз - в тот момент, когда от нее этого мало кто ожидал. "Неукротимые львы" пережили два "золотых" периода - в 80-90-х годах прошлого века и на рубеже веков, когда им удалось выиграть свои предыдущие титулы и успешно выступать на чемпионатах мира. В 1984 и 1988 годах камерунцы дважды выиграли Кубок Африки, в 1986-м уступили в финале египтянам, а в 1990 году на мировом первенстве в Италии стали первой африканской сборной, вышедшей в четвертьфинал чемпионата мира.

На том мировом первенстве сборную Камеруна возглавлял советский специалист Валерий Непомнящий. "Львы", ведомые 38-летним форвардом Роже Милла, победили в группе чемпионов мира аргентинцев и команду Румынии, уступив в ничего не значащем для себя матче сборной СССР (0:4). В 1/8 финала Милла дважды в дополнительное время поразил ворота колумбийского голкипера Рене Игиты, а в четвертьфинале лишь два реализованных англичанином Гари Линекером пенальти остановили камерунцев.

В 2000 и 2002 годах сборная Камеруна вновь выиграла Кубок Африки, что позволило ей дважды подряд выступить на Кубке конфедераций. В 2001 году камерунцы из группы не вышли, а через два года во Франции выступили удачно, добравшись под руководством немецкого специалиста Винфрида Шефера до финала, где лишь в дополнительное время уступили хозяевам - 0:1. В группе сборная Камеруна благодаря мячу своей главной звезды 2000-х годов Самюэля Это'О победила тогдашних чемпионов мира бразильцев.

Одна победа за 26 лет

На пяти чемпионатах мира после 1990 года камерунцы ни разу не сумели выйти из группы, одержав всего одну победу - в 2002 году над командой Саудовской Аравии. Предстоящий чемпионат мира 2018 года сборная Камеруна и вовсе рискует пропустить - на решающем этапе отборочного турнира она уступает лидерам нигерийцам четыре очка, сыграв вничью с командами Алжира и Замбии. Многое должны решить ближайшие два матча между сборными Нигерии и Камеруна, запланированные на август-сентябрь - без побед над конкурентом занять первое место в группе и поехать в Россию "неукротимым львам" будет проблематично.

С февраля 2016 года сборную Камеруна возглавляет бельгиец Уго Броос, который ранее с национальными командами не работал, но выигрывал чемпионат Бельгии с "Брюгге" и "Андерлехтом". Накануне турнира в Габоне целая группа игроков объявила о нежелании выступать за национальную команду, которую долгие годы сотрясают конфликты, прежде всего финансового плана. Недовольные размером премиальных камерунцы даже грозились бойкотировать чемпионат мира 2014 года.

В итоге в Бразилии "львы" проиграли все три матча, пропустив девять мячей, что стало пиком кризиса в камерунском футболе, учитывая, что сборная не смогла пробиться на Кубок Африки 2012 и 2013 годов. Два года назад в Экваториальной Гвинее камерунцы в финальный турнир пробились, однако заняли в группе последнее место.

Новые "львы"

64-летний Броос решился на серьезное обновление команды, пригласив целую группу новых игроков, которые уже по ходу турнира проявили себя в роли лидеров. В первую очередь это 21-летний голкипер молодежной команды испанской "Севильи" Фабрис Ондоа, поигравший за российские клубы защитник французского "Сошо" Адольф Тейку, крайний нападающий датского "Ольборга" Кристиан Бассогог, а также центрфорвард словацкого "Спартака" из Трнавы Робер Тамбе, вытеснивший из состава опытного Венсана Абубакара.

Единственный ветеран в основном составе новых "неукротимых львов" - 28-летний капитан команды Бенжамен Муканджо из французского "Лорьяна".

Лучшим бомбардиром в истории сборной Камеруна является Это'О - 56 мячей в 118 матчах, больше всех матчей провел защитник Ригобер Сонг (137).

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. На предварительном этапе в группе А сыграют команды России, Португалии, Мексики и Новой Зеландии, в группе В - Германии, Чили, Австралии и Камеруна.

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