Представление сборной Камеруна - участника Кубка конфедераций по футболу

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сборная Камеруна стала последним участником Кубка конфедераций по футболу, который пройдет летом в четырех городах России. Камерунская команда в заметно обновленном составе стала победителем завершившегося в Габоне розыгрыша Кубка Африки.
Сборная Камеруна стала сильнейшей сборной Африки в пятый раз - в тот момент, когда от нее этого мало кто ожидал. "Неукротимые львы" пережили два "золотых" периода - в 80-90-х годах прошлого века и на рубеже веков, когда им удалось выиграть свои предыдущие титулы и успешно выступать на чемпионатах мира. В 1984 и 1988 годах камерунцы дважды выиграли Кубок Африки, в 1986-м уступили в финале египтянам, а в 1990 году на мировом первенстве в Италии стали первой африканской сборной, вышедшей в четвертьфинал чемпионата мира.
На том мировом первенстве сборную Камеруна возглавлял советский специалист Валерий Непомнящий. "Львы", ведомые 38-летним форвардом Роже Милла, победили в группе чемпионов мира аргентинцев и команду Румынии, уступив в ничего не значащем для себя матче сборной СССР (0:4). В 1/8 финала Милла дважды в дополнительное время поразил ворота колумбийского голкипера Рене Игиты, а в четвертьфинале лишь два реализованных англичанином Гари Линекером пенальти остановили камерунцев.
В 2000 и 2002 годах сборная Камеруна вновь выиграла Кубок Африки, что позволило ей дважды подряд выступить на Кубке конфедераций. В 2001 году камерунцы из группы не вышли, а через два года во Франции выступили удачно, добравшись под руководством немецкого специалиста Винфрида Шефера до финала, где лишь в дополнительное время уступили хозяевам - 0:1. В группе сборная Камеруна благодаря мячу своей главной звезды 2000-х годов Самюэля Это'О победила тогдашних чемпионов мира бразильцев.
На пяти чемпионатах мира после 1990 года камерунцы ни разу не сумели выйти из группы, одержав всего одну победу - в 2002 году над командой Саудовской Аравии. Предстоящий чемпионат мира 2018 года сборная Камеруна и вовсе рискует пропустить - на решающем этапе отборочного турнира она уступает лидерам нигерийцам четыре очка, сыграв вничью с командами Алжира и Замбии. Многое должны решить ближайшие два матча между сборными Нигерии и Камеруна, запланированные на август-сентябрь - без побед над конкурентом занять первое место в группе и поехать в Россию "неукротимым львам" будет проблематично.
С февраля 2016 года сборную Камеруна возглавляет бельгиец Уго Броос, который ранее с национальными командами не работал, но выигрывал чемпионат Бельгии с "Брюгге" и "Андерлехтом". Накануне турнира в Габоне целая группа игроков объявила о нежелании выступать за национальную команду, которую долгие годы сотрясают конфликты, прежде всего финансового плана. Недовольные размером премиальных камерунцы даже грозились бойкотировать чемпионат мира 2014 года.
В итоге в Бразилии "львы" проиграли все три матча, пропустив девять мячей, что стало пиком кризиса в камерунском футболе, учитывая, что сборная не смогла пробиться на Кубок Африки 2012 и 2013 годов. Два года назад в Экваториальной Гвинее камерунцы в финальный турнир пробились, однако заняли в группе последнее место.
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64-летний Броос решился на серьезное обновление команды, пригласив целую группу новых игроков, которые уже по ходу турнира проявили себя в роли лидеров. В первую очередь это 21-летний голкипер молодежной команды испанской "Севильи" Фабрис Ондоа, поигравший за российские клубы защитник французского "Сошо" Адольф Тейку, крайний нападающий датского "Ольборга" Кристиан Бассогог, а также центрфорвард словацкого "Спартака" из Трнавы Робер Тамбе, вытеснивший из состава опытного Венсана Абубакара.
Единственный ветеран в основном составе новых "неукротимых львов" - 28-летний капитан команды Бенжамен Муканджо из французского "Лорьяна".
Лучшим бомбардиром в истории сборной Камеруна является Это'О - 56 мячей в 118 матчах, больше всех матчей провел защитник Ригобер Сонг (137).
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. На предварительном этапе в группе А сыграют команды России, Португалии, Мексики и Новой Зеландии, в группе В - Германии, Чили, Австралии и Камеруна.