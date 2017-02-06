Трамп назвал удивительной победу "Пэтриотс" в Супербоуле

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал удивительной победу клуба "Нью-Инглэнд Пэтриотс" в Супербоуле - финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ). Такое мнение он высказал на своей странице в социальной сети Twitter.

"Пэтриотс" победили "Атланту Фэлконс" со счетом 34:28 в овертайме. Впервые победитель Супербоула определился за пределами основного времени. "Нью-Инглэнд" проигрывал по ходу встречи с разницей в 25 очков, но в итоге сравнял счет, совершив самый выдающийся "камбэк" в истории финальных матчей.

"Удивительный "камбэк" и победа "Пэтриотс". Том Брэди, Боб Крафт (владелец клуба - прим. ТАСС) и тренер Би (главный тренер команды Билл Беличик - прим. ТАСС) - абсолютные победители", - написал Трамп.

Квотербек Том Брэди, завоевавший пятый чемпионский перстень, был признан самым ценным игроком Супербоула.

What an amazing comeback and win by the Patriots. Tom Brady, Bob Kraft and Coach B are total winners. Wow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 февраля 2017 г.