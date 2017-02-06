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Квотербек "Нью-Инглэнда" Брэди назван самым ценным игроком Супербоула

Спорт
6 февраля, 7:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Он завоевал свой пятый чемпионский перстень
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Том Брэди

Том Брэди

© Eric Gay/AP

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Квотербек клуба "Нью-Инглэнд Пэтриотс" Том Брэди назван самым ценным игроком Супербоула - финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ).

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Брэди помог своей команде совершить самый выдающийся "камбэк" в истории финальных матчей в игре против "Атланты Фэлконс". "Пэтриотс" выиграли в овертайме со счетом 34:28, проигрывая по ходу встречи с разницей в 25 очков.

"Мы были единым целым и не теряли чувства плеча. Это была жестокая битва. "Атланта" - великолепная команда", - сказал 39-летний Брэди, которого цитирует Reuters.

Брэди завоевал свой пятый чемпионский перстень. Он принимал участие в семи Супербоулах, четырежды его называли самым ценным игроком финальных матчей.

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