Квотербек "Нью-Инглэнда" Брэди назван самым ценным игроком Супербоула

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Квотербек клуба "Нью-Инглэнд Пэтриотс" Том Брэди назван самым ценным игроком Супербоула - финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ).

Брэди помог своей команде совершить самый выдающийся "камбэк" в истории финальных матчей в игре против "Атланты Фэлконс". "Пэтриотс" выиграли в овертайме со счетом 34:28, проигрывая по ходу встречи с разницей в 25 очков.

"Мы были единым целым и не теряли чувства плеча. Это была жестокая битва. "Атланта" - великолепная команда", - сказал 39-летний Брэди, которого цитирует Reuters.

Брэди завоевал свой пятый чемпионский перстень. Он принимал участие в семи Супербоулах, четырежды его называли самым ценным игроком финальных матчей.