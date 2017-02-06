Российские керлингистки вышли в финал Универсиады

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Швейцарии со счетом 8:7 в полуфинале Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

В составе сборной России выступают Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова, Мария Дуюнова.

В финале россиянки сыграют с командой Канады, которая в своем полуфинале оказалась сильнее сборной Швеции (7:4).

Финал турнира состоится 7 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко