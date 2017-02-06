Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российская конькобежка Присталова выиграла масс-старт на Универсиаде

Спорт
6 февраля, 10:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Японка Нене Сакаи завоевала серебро, представительница Южной Кореи Цзюнь Ецзинь - бронзу
Поделиться
Материал из 1 страницы
© ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Анна Присталова выиграла масс-старт на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

Россиянка набрала 68 очков. Серебряная награда досталась японке Нене Сакаи (40), бронза - представительнице Южной Кореи Цзюнь Ецзинь (21).

Соревнования завершатся 8 февраля.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
{{$index+1}}
{{item.name}}
{{item.gold}}
 {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}}

Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Зимняя Универсиада-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Губернатор Пермского края подал президенту РФ заявление об отставке
2
"Ъ": ученые РАН объявили о лженаучности гомеопатии
3
Стоун призвал Трампа рассекретить документы об украинском и сирийском конфликтах
4
СМИ: Qatar Airways начала осуществлять самый длинный прямой перелет в мире
5
WSJ: администрация Трампа изучает возможности вбить клин между РФ и Ираном
6
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
7
Пограничное состояние: что означает введение погранзоны между РФ и Белоруссией
Темы дня
Реклама