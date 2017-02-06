Российский конькобежец Разоренов стал третьим в масс-старте на Универсиаде

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российский конькобежец Александр Разоренов занял третье место в гонке с масс- старта на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Россиянин набрал 20 очков.

Победителем соревнований стал японец Селтаро Ичинохе (65), второе место осталось за представителем Южной Кореи Ли Джин Еном (40).

Соревнования завершатся 8 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко