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Глава Минспорта Павел Колобков о "Лыжне России - 2017". Видеотрансляция

Спорт
6 февраля, 14:08 UTC+3
Организаторы открытой Всероссийской массовой лыжной гонки на пресс-конференции в ТАСС обсуждают подготовку к соревнованиям
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В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России". Традиционные соревнования, в которых могут участвовать как профессионалы, так и любители в этом году пройдет в 74 регионах России. Центральный старт гонки запланирован в Яхроме Московской области 11 февраля.

В пресс-конференции принимают участие глава Минспорта России Павел Колобков, замминистра спорта Российской Федерации Марина Томилова, президент Федерации лыжных гонок, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, пятикратная олимпийская чемпионка, Герой России, депутат Мособлдумы Лариса Лазутина и управляющий делами компании "Спортмастер" – официального спонсора соревнований "Лыжня России – 2017" Сергей Агибалов.

Также на связь с участниками в Москве выйдут руководители органов исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта.

 

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