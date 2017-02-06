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Памятные вещи Коби Брайанта украдены из его школы в США

Спорт
6 февраля, 19:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Среди вещей были игровые майки баскетболиста, а также несколько пар кроссовок с автографами Брайанта
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Коби Брайант

Коби Брайант

© Chris Pizzello/Invision/AP

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Памятные вещи знаменитого американского баскетболиста Коби Брайанта были украдены из школы Lower Merion High School в штате Филадельфии, где он в своем время учился. Об этом сообщает портал The Score.

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Среди вещей были игровые майки баскетболиста, а также несколько пар кроссовок с автографами Брайанта. В настоящее время полиция проводит расследование по поводу случившегося инцидента.

37-летний Брайант завершил свою карьеру по окончании сезона-2015/16. Он был выбран под 13-м номером в первом раунде драфта НБА 1996 года клубом "Шарлотт ", став первым в истории лиги защитником, задрафтованным прямо из старших классов школы. Сразу после окончания процедуры драфта Брайант по предварительному соглашению клубов был обменян в "Лос-Анджелес Лейкерс".

Все 20 сезонов профессиональной карьеры Брайант провел в составе "Лейкерс". Вместе с командой он стал пятикратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Баскетболист 18 раз подряд принимал участие в Матчах звезд НБА, четырежды признавался лучшим игроком этим встреч. В составе национальной сборной США Брайант дважды завоевал золото Олимпийских игр (2008, 2012).

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