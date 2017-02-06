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Подозреваемый в махинациях с билетами Хикки покинет пост главы НОК Ирландии 9 февраля

Спорт
6 февраля, 20:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Ранее Хикки был временно отстранен от должности
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Патрик Хикки

Патрик Хикки

© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Патрик Хикки, ранее арестованный в Бразилии по подозрению в незаконной продаже билетов на мероприятия Олимпиады-2016, покинет пост главы Национального олимпийского комитета Ирландии 9 февраля. Об этом сообщает портал Inside the games.

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Отмечается, что Хикки покинет свой пост, который он занимал с 1989 года, на внеочередном заседании Генеральной ассамблеи организации, которая состоится 9 февраля в одном из отелей Дублина. Ранее Хикки был временно отстранен от должности.

"Как вы помните, в начале 2016 года я объявил, что после Игр в Рио-де-Жанейро покину пост президента НОК Ирландии и передам это бремя новому поколению. Желаю удачи новому президенту", - сказал Хикки в своей прощальной речи.

71-летний Хикки с августа находился под домашним арестом в Бразилии по подозрению в незаконной продаже билетов на события Олимпийских игр 2016 года в Рио-де- Жанейро. Он возглавлял НОК Ирландии с 1989 года, являлся президентом ЕОК с 2006 года и членом исполкома Международного олимпийского комитета с 2012-го. В октябре исполняющий обязанности главы ЕОК Янез Кочиянчич сообщил, что здоровье Хикки ухудшается, функционеру требуется операция на сердце. В декабре функционеру разрешили покинуть Бразилию и вернуться в Ирландию.

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