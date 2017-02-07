Чемпионат мира по горнолыжному спорту стартует в Швейцарии

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Чемпионат мира по горнолыжному спорту стартует во вторник в швейцарском Санкт-Морице. Сильнейший российский горнолыжник Александр Хорошилов будет претендовать на призовые места в слаломе, где он в нынешнем сезоне становился третьим на этапах Кубка мира.
Соревнования по мужскому слалому пройдут 19 февраля и завершат программу чемпионата мира. Хорошилов, которому на следующей неделе исполнится 33 года, стал призером двух последних кубковых этапов - в январе в австрийских Китцбюэле и Шладминге. В новом году лидер сборной России набрал хорошую форму, хотя и уступает лидерам сезона в зачете слалома - четырехкратному чемпиону мира австрийцу Марцелю Хиршеру и норвежцу Хенрику Кристоферссену.
Помимо Хорошилова, в чемпионате мира примут участие Павел Трихичев, Александр Андриенко, Иван Кузнецов и Семен Ефимов. В женских соревнованиях выступят Ксения Алопина, Александра Прокофьева, Екатерина Ткаченко и Кристина Крюкова. Российские горнолыжники выступят в Санкт-Морице во всех видах программы, однако, кроме Хорошилова, на кубковых этапах сезона никто в число призеров не попадал. Пропустит чемпионат мира получившая травму Анастасия Романова.
Соревнования пройдут на склоне горы Пиц-Нэр, высшая точка которой превышает отметку в 3000 метров над уровнем моря. Здесь проходил олимпийский турнир горнолыжников в 1948 году, а также мировые первенства в 1934, 1974 и 2003 гг. Нынешний чемпионат мира стартует супергигантом - 7 февраля (женщины), 8 февраля - мужским. 10 февраля пройдет комбинация у женщин, 11 и 12 февраля - скоростной спуск, 13 февраля - комбинация у мужчин, 14 февраля - командный турнир. На 16 и 17 февраля запланирован гигантский слалом, 18 и 19 февраля - слалом.
Единственная медаль Гладышевой
Первый чемпионат мира по горнолыжному спорту прошел в 1931 году в Швейцарии - в Мюррене, с 1997 года соревнования проходят по нечетным годам. Предыдущий чемпионат мира состоялся в США в штате Колорадо, Хорошилов в слаломе занял шестое место. Пять золотых медалей завоевали горнолыжники из Австрии, победив в том числе и в командном турнире.
Самыми титулованными спортсменами в истории чемпионатов мира остаются норвежец Хьетиль-Андре Омодт (12 титулов) и немка Кристль Кранц (15). Единственную медаль в отечественном горнолыжном спорте в 1991 году завоевала Светлана Гладышева, став третьей в скоростном спуске.
В нынешнем кубковом сезоне в общем зачете лидируют Хиршер и олимпийская чемпионка Сочи в слаломе, 21-летняя американка Микаэла Шиффрин.