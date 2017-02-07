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Деннис Родман приговорен к трем годам условно за провоцирование ДТП

Спорт
7 февраля, 4:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации признал себя виновным через своего адвоката Пола Мейера
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Деннис Родман

Деннис Родман

© EPA/GEORGIOS KEFALAS

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Известный в прошлом игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман приговорен к трем годам условно и 30 часам общественных работ за провоцирование ДТП. Об этом сообщает издание агентство Аssociated Press со ссылкой на адвоката Родмана Пола Мейера.

Бывший игрок, также обвинявшийся в нарушении правил вождения, пересечении разделительной полосы, езде по полосе встречного движения, вождении без соответствующей лицензии и предоставлении полиции ложной информации, полностью признал свою вину. Обвинение в бегстве с места происшествия было снято с экс-баскетболиста. 55-летний Родман не присутствовал на заседании отделения Верховного суда округа Ориндж (штат Калифорния) и признал себя виновным через своего адвоката.

Инцидент произошел 20 июля на шоссе в городе Санта-Ана. По данным прокуратуры, внедорожник Родмана в полпервого ночи выехал на встречную полосу, что вынудило автомобиль, ехавший ему навстречу, совершить опасный маневр, чтобы избежать аварии. По словам адвоката бывшего баскетболиста, инцидент произошел на плохо размеченном участке трассы.

Родман - пятикратный чемпион НБА, выступал в лиге до 2000 года, карьеру баскетболиста завершил в 2006-м. Играл за "Детройт", "Сан-Антонио", "Чикаго", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Даллас". Является рекордсменом НБА по количеству подборов. Он дважды признавался лучшим оборонительным игроком лиги.

Родман известен своим скандальным поведением, склонностью к экстравагантной одежде и любовью к татуировкам. В 2005 году он обвинялся в изнасиловании, но был оправдан.

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