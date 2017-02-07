Шайба Сошникова и передачи Зайцева не спасли "Торонто" от проигрыша "Айлендерс" в НХЛ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. "Торонто" проиграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 5:6 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник "Торонто" Никита Зайцев отдал две голевые передачи, а нападающий Никита Сошников забросил четвертую шайбу в сезоне.

В составе "Торонто" отличились Сошников (14-я минута), Остон Мэттьюс (15), Митчелл Марнер (26), Зак Хайман (30) и Уильям Нюландер (58). У "Айлендерс" шайбы забросили Райан Строум (2), Николай Кулемин (19), Брок Нельсон (34), Джош Бэйли (54), Эндрю Лэдд (59), победный гол на 3-й минуте овертайма забил Нельсон.

Российский защитник "Торонто" Зайцев сыграл в матче 20 минут 56 секунд, нанес один бросок, провел пять силовых приемов и заблокировал два броска соперников. Голевые передачи стали для него 21-й и 22-й за 51 матч в чемпионате. Всего в активе 25-летнего хоккеиста теперь 23 очка (1+22) по системе "гол+пас". Российский форвард "Торонто" Никита Сошников забросил четвертую шайбу за 41 игру в текущем чемпионате, набрав седьмой балл за результативность. Сразу четыре новичка отметились голами в составе "Торонто" - Мэттьюс, Сошников, Марнер и Хайман. В предыдущий раз не менее четырех новичков забрасывали шайбы в одном матче НХЛ почти 10 лет назад - 6 апреля 2007 года. Тогда "Флорида" обыграла на выезде клуб "Тампа-Бэй" со счетом 7:2, а в составе гостей отличилось пятеро дебютантов сезона-2006/07: Дэвид Бут, Янис Спруктс, Камил Крепс, Ноа Уэлш и Ник Тарнаски.

Пресс-служба "Торонто" в сети микроблогов опубликовала видео шайбы Сошникова.

This blast from Soshnikov tied things up in Brooklyn.#TMLtalk pic.twitter.com/9rXp5rbsH2 — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) 7 февраля 2017 г.

Нападающий "Айлендерс" Кулемин забросил девятую шайбу в сезоне-2016/17 и заработал 17-й результативный балл (9+8).

"Торонто" идет на восьмом месте в Восточной конференции, набрав 58 очков в 51 матче. "Айлендерс" поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице на Востоке, набрав 56 очков после 51 игры. В следующем матче в ночь на среду "Торонто" дома встретится с "Далласом", 9 февраля "Айлендерс" на выезде сыграют против "Филадельфии".

В параллельном матче "Нью-Джерси" на своей площадке обыграл "Баффало" со счетом 2:1. Российский защитник "Баффало" Дмитрий Куликов сыграл в матче 19 минут 38 секунд, нанес один бросок, провел силовой прием и заработал двухминутное удаление за подножку. В свою очередь, российский нападающий "Нью-Джерси" Сергей Калинин провел в матче 11 с половиной минут и отметился одним броском по воротам "Баффало".