Российские керлингистки проиграли канадкам в финале Универсиады

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу уступила команде Канады со счетом 3:8 в финале Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.
В составе сборной России выступали Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова, Мария Дуюнова.
Женская сборная России в шестой раз играла в финале турнира по керлингу на Универсиадах. Золото российские девушки смогли завоевать трижды, когда в финалах в 2003 и 2015 гг. обыграли сборную Канады, а в решающем матче Универсиады-2013 - команду Южной Кореи.
Третье место на Универсиаде в Алма-Ате заняли керлингистки из Швеции, обыгравшие в матче за бронзовые медали сборную Швейцарии (6:3).
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко