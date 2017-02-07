Российские керлингистки проиграли канадкам в финале Универсиады

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу уступила команде Канады со счетом 3:8 в финале Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

В составе сборной России выступали Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова, Мария Дуюнова.

Женская сборная России в шестой раз играла в финале турнира по керлингу на Универсиадах. Золото российские девушки смогли завоевать трижды, когда в финалах в 2003 и 2015 гг. обыграли сборную Канады, а в решающем матче Универсиады-2013 - команду Южной Кореи.

Третье место на Универсиаде в Алма-Ате заняли керлингистки из Швеции, обыгравшие в матче за бронзовые медали сборную Швейцарии (6:3).

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко