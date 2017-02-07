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Российские керлингистки проиграли канадкам в финале Универсиады

Спорт
7 февраля, 8:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 3:8
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Соревнования по керлингу

Соревнования по керлингу

© almaty2017.com

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу уступила команде Канады со счетом 3:8 в финале Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

В составе сборной России выступали Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова, Мария Дуюнова.

Женская сборная России в шестой раз играла в финале турнира по керлингу на Универсиадах. Золото российские девушки смогли завоевать трижды, когда в финалах в 2003 и 2015 гг. обыграли сборную Канады, а в решающем матче Универсиады-2013 - команду Южной Кореи.

Третье место на Универсиаде в Алма-Ате заняли керлингистки из Швеции, обыгравшие в матче за бронзовые медали сборную Швейцарии (6:3).

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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