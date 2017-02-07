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NBC: российский баскетболист "Лейкерс" Мозгов переведен в резерв

Спорт
7 февраля, 9:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
По информации источника, руководство клуба считает, что Мозгов более не сможет прогрессировать, а его нынешние игровые показатели не соответствуют его зарплате
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Тимофей Мозгов

Тимофей Мозгов

© AP Photo/Brandon Dill, архив

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Тимофей Мозгов переведен в резервный состав. Об этом сообщает телеканал NBC.

Главный тренер "Лейкерс" Люк Уолтон оставил Мозгова в запасе в победном матче против "Нью-Йорка" (121:107). Издание отмечает, что данное решение было мотивировано не желанием предоставить отдых 30-летнему центровому, а новой политикой клуба в отношении игрока. По информации источника, руководство клуба считает, что Мозгов более не сможет прогрессировать, а его нынешние игровые показатели не соответствуют его зарплате ($64 млн за 4-летний контракт, один из самых высоких окладов в команде). В связи с этим в клубе решили дать больше игрового времени молодым баскетболистам Ивице Зубацу и Тарику Блэку, а Мозгова отныне рассматривают лишь третьим в ротации центровых.

Мозгов перешел в "Лейкерс" в 2016 году, до этого он выступал за "Кливленд", с которым стал чемпионом НБА. В текущем сезоне он провел за новый клуб 52 матча, в которых набирал в среднем по 7,5 очка и делал по 5 подборов.

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