"Лыжня России" в Кургане и Тюмени перенесена на март из-за погоды

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Ежегодная массовая лыжная гонка "Лыжня России" в Кургане и Тюмени перенесена на март из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области.
Изначально гонку в Кургане планировалось провести 11 февраля, теперь соревнования состоятся 18 марта.
"Информируем, что в связи с неблагоприятными погодными условиями проведение Всероссийской массовой лыжной гонки переносится на 18 марта 2017 года. Напоминаем, что в 2017 году "Лыжня России" пройдет на лыжной базе "Велес" в селе Темляково Кетовского района. Программа мероприятия останется неизменной", - говорится в сообщении.
Кроме того, лыжная гонка также переносится в Тюмени. В департаменте по спорту Тюменской области отметили, что "Лыжня России - 2017" переносится на 4 марта. "В связи с ожидаемой низкой температурой воздуха Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" переносится с 11 февраля на 4 марта. Место и время проведения соревнований остаются без изменений: стадион Государственного аграрного университета Северного Зауралья", - уточнили там.
"Лыжня России" - всероссийский спортивный праздник, который проводится ежегодно с 1982 года и собирает как профессиональных лыжников, так и любителей.