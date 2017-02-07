Российская биатлонистка Куклина стала третьей в масс-старте на Универсиаде

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Лариса Куклина завоевала бронзу в масс-старте на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Спортсменка преодолела дистанцию 12,5 км за 37 минут 28,5 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

Победительницей с результатом 36.15,4 (один промах) стала Галина Вишневская из Казахстана. Второе место осталось за украинкой Яной Бондарь (+1.10,3, пять промахов).

Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко