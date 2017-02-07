Российская биатлонистка Куклина стала третьей в масс-старте на Универсиаде

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Лариса Куклина завоевала бронзу в масс-старте на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Спортсменка преодолела дистанцию 12,5 км за 37 минут 28,5 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.
Победительницей с результатом 36.15,4 (один промах) стала Галина Вишневская из Казахстана. Второе место осталось за украинкой Яной Бондарь (+1.10,3, пять промахов).
Универсиада завершится 8 февраля.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко