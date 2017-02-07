Российская лыжница Васильева выиграла золото в масс-старте на Универсиаде

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Лилия Васильева завоевала золотую медаль в масс-старте на дистанции 15 км классическим стилем на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Спортсменка показала результат 44 минуты 9,7 секунды

Второе место заняла другая россиянка Анна Нечаевская (отставание 2 секунды), третье - представительница Казахстана Анна Шевченко (+7,8).

Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко