Российская лыжница Васильева выиграла золото в масс-старте на Универсиаде

Стинг и Уэйн Шортер стали лауреатами музыкальной премии "Полар"Культура 7 февраля, 11:34
Триатлонисты с ограниченными возможностями примут участие в "Лыжне России" на УралеСпорт 7 февраля, 11:29
Заксобрание Петербурга проверит помощников депутатов за акцию против передачи Исаакия РПЦОбщество 7 февраля, 11:26
Колобков: МПК тяжело идет на контакт по вопросу восстановления членства ПКРСпорт 7 февраля, 11:20
Более половины россиян выступают за нейтралитет в возможном конфликте КНР и СШАОбщество 7 февраля, 11:02
Пандусы и спецподходы к 175 объектам в Сочи обновят к Кубку конфедерацийСпорт 7 февраля, 10:55
В ВКС РФ началась внезапная проверкаАрмия и ОПК 7 февраля, 10:55
Российский боксер Поветкин будет исключен из рейтингов IBFСпорт 7 февраля, 10:53
Наземный городской транспорт Москвы работает в усиленном режиме в условиях морозаМосква 7 февраля, 10:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Лилия Васильева завоевала золотую медаль в масс-старте на дистанции 15 км классическим стилем на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Спортсменка показала результат 44 минуты 9,7 секунды
Второе место заняла другая россиянка Анна Нечаевская (отставание 2 секунды), третье - представительница Казахстана Анна Шевченко (+7,8).
Универсиада завершится 8 февраля.
|№
|Команды
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Сумма
|Очки
|{{$index+1}}
|{{item.name}}
|
{{item.gold}}
|{{item.silver}}
|{{item.bronza}}
|{{item.total}}
|{{item.scores}}
Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко