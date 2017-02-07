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Российская лыжница Васильева выиграла золото в масс-старте на Универсиаде

Спорт
7 февраля, 11:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Второе место заняла другая россиянка Анна Нечаевская, третье - представительница Казахстана Анна Шевченко
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Лилия Васильева завоевала золотую медаль в масс-старте на дистанции 15 км классическим стилем на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Спортсменка показала результат 44 минуты 9,7 секунды

Второе место заняла другая россиянка Анна Нечаевская (отставание 2 секунды), третье - представительница Казахстана Анна Шевченко (+7,8).

Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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