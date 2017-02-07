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Теодосич не выступит в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ

Спорт
7 февраля, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Игрока ЦСКА заменит Данило Анджушич из пермской "Пармы"
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Милош Теодосич

Милош Теодосич

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Разыгрывающий защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Милош Теодосич не выступит в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщила генеральный директор лиги Илона Корстин, слова которой приводит пресс-служба организации.

Теодосич был выбран в стартовую пятерку "звезд мира" на Матч всех звезд. Сообщается, что в составе команды его заменит Данило Анджушич из пермской "Пармы".

"Несмотря на то, что Теодосич смог сыграть в последней игре ЦСКА против "Автодора", его реабилитация после травмы продолжается, - сказала Корстин. - Руководство ЦСКА сообщило, что игроку необходимо проходить курс консервативной терапии и ежедневные физиотерапевтичекие процедуры. Конечно, нам всем будет не хватать одной из главных звезд Единой лиги ВТБ в Сочи, но, уверена, Анджушич воспользуется своим шансом и проявит себя с наилучшей стороны на Матче звезд".

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет в Сочи 11 февраля.

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