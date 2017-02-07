Лыжница Васильева считает свой успех на Универсиаде заслугой тренеров и зрителей

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АЛМА-АТА, 7 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская лыжница Лилия Васильева, в активе которой три золотые и две серебряные награды Универсиады, считает, что этот успех не был бы возможен без самоотверженной помощи тренеров и активной поддержки болельщиков. Об этом она рассказала ТАСС.
Васильева выиграла золото в индивидуальной гонке на 5 км, женской эстафете, а также в гонке с масс-старта на 15 км, которая состоялась в заключительный день лыжных состязаний. В активе россиянки есть также две серебряные медали в гонке преследования на 5 км и индивидуальном спринте. Второе место в медальном зачете пока занимает японская прыгунья с трамплина Харука Иваса (3-0-0), третье - еще одна российская лыжница Анна Нечаевская (2-2-0).
"Сегодня с утра я, конечно, рассчитывала на медаль в масс-старте, но не думала, что опять стану чемпионкой, - призналась Васильева. - Результатами, которые я показала на этой Универсиаде, очень довольна. Знаю, что занимаю в медальном зачете Игр первое место. Но это не только моя заслуга, но и тренеров, сервисменов, болельщиков и самих организаторов Универсиады".
Васильева на 15 км классическим стилем показала результат 44 минуты 9,7 секунды. Второе место заняла Нечаевская (отставание 2 секунды), третье - представительница Казахстана Анна Шевченко (+7,8).
"Гонка оказалась не из простых, - заметила собеседница ТАСС. - Анна Шевченко из Казахстана почти сразу после старта предприняла попытку отрыва. Мы с несколькими девчонками решили поддержать ее и также ушли вперед. Было нелегко держаться в лидирующей группе, но я терпела".
"А на последний спуск перед финишем я шла за Аней Нечаевской, а когда спускалась, то у меня лыжи, видимо, работали получше, чем у нее. Так получилось, что я накатила, а потом пошла на руках и была на финише первой", - подытожила рекордсменка Универсиады-2017.
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