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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Ежегодная массовая лыжная гонка "Лыжня России" в Екатеринбурге перенесена на 18 февраля из-за морозов. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор центрального старта лыжной гонки в Свердловской области Дмитрий Чукреев.
Изначально гонку в Екатеринбурге планировалось провести 11 февраля.
"Лыжня России" перенесена на 18 февраля в Екатеринбурге из-за морозов. Такое решение было принято оргкомитетом", - сказал он.
Ранее сообщалось, что "Лыжня России" также перенесена в Кургане (на 18 марта) и в Тюмени (на 4 марта) из-за неблагоприятных погодных условий.
"Лыжня России" - всероссийский спортивный праздник, который проводится ежегодно с 1982 года и собирает как профессиональных лыжников, так и любителей.