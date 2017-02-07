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Портал FourFourTwo включил Аршавина и Канчельскиса в топ-100 легионеров чемпионата Англии

Спорт
7 февраля, 14:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Канчельскис занял в рейтинге 98-е место, Аршавин - 91-е
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Андрей Аршавин

Андрей Аршавин

© ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников, архив

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Британский портал FourFourTwo включил бывшего полузащитника "Арсенала" Андрея Аршавина и экс-футболиста "Манчестер Юнайтед" Андрея Канчельскиса в список 100 лучших легионеров чемпионата Англии. Рейтинг приводится на официальном сайте издания.

На данный момент издание обнародовало 10 фамилий из списка, начиная с конца. Канчельскис занял в рейтинге 98-е место, Аршавин - 91-е.

Аршавин провел основную часть карьеры в санкт- петербургском "Зените", с которым три раза выиграл золотые медали чемпионата России, дважды - серебряные, один раз - бронзовые. В сезоне-2007/08 нападающий помог команде завоевать Кубок УЕФА, а затем дошел в составе сборной страны до полуфинала чемпионата Европы. В 2009 году Аршавин перешел в "Арсенал", в котором провел четыре года, в апреле того же года был признан лучшим футболистом месяца в чемпионате Англии.

Канчельскис известен по выступлениям за несколько команд английского первенства, однако своего пика достиг именно в "Манчестер Юнайтед". На протяжении нескольких лет он являлся игроком основного состава клуба, с которым дважды выиграл чемпионат Англии, стал обладателем Кубка и дважды - Суперкубка страны. Также в Англии он выступал за "Манчестер Сити", "Эвертон" и "Саутгемптон".

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