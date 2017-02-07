Сборная России по хоккею вышла в финал Универсиады, обыграв канадцев

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею одержала победу над командой Канады со счетом 4:1 в полуфинале Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.
В составе россиян отличились Станислав Заборников (5-я минута), Артем Осипов (27), Андрей Ерофеев (55) и Иван Иванов (59). У канадцев заброшенная шайба на счету Гийома Асселина (60).
В матче за золото россияне встретятся с победителем встречи сборных Казахстана и Чехии, которая состоится позже во вторник.
Финальный матч пройдет 8 февраля.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко