Сборная России по хоккею вышла в финал Универсиады, обыграв канадцев

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею одержала победу над командой Канады со счетом 4:1 в полуфинале Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

В составе россиян отличились Станислав Заборников (5-я минута), Артем Осипов (27), Андрей Ерофеев (55) и Иван Иванов (59). У канадцев заброшенная шайба на счету Гийома Асселина (60).

В матче за золото россияне встретятся с победителем встречи сборных Казахстана и Чехии, которая состоится позже во вторник.

Финальный матч пройдет 8 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко