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Сборная России по хоккею вышла в финал Универсиады, обыграв канадцев

Спорт
7 февраля, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
В матче за золото россияне встретятся с победителем встречи сборных Казахстана и Чехии
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Хоккеисты сборной России

Хоккеисты сборной России

© almaty2017.com

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею одержала победу над командой Канады со счетом 4:1 в полуфинале Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

В составе россиян отличились Станислав Заборников (5-я минута), Артем Осипов (27), Андрей Ерофеев (55) и Иван Иванов (59). У канадцев заброшенная шайба на счету Гийома Асселина (60).

В матче за золото россияне встретятся с победителем встречи сборных Казахстана и Чехии, которая состоится позже во вторник.

Финальный матч пройдет 8 февраля.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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