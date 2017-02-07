Россияне заняли второе место в эстафете по шорт-треку на Универсиаде

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сборная России по шорт-треку заняла второе место в эстафете на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Спортсмены преодолели дистанцию в 5 км за 7 минут и 4,551 секунды.

Российская команда выступала на турнире в составе Артема Денисова, Александра Коваля, Андрея Михасева, Кирилла Шашина и Тимура Захарова.

Победу одержала сборная Китая, опередившая россиян на 0,108 секунды. Третье место заняла сборная Казахстана, которая отстала от победителей на 9,356 секунды.

Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко