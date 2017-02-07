Гол Гордюшенко принес ЦСКА победу над ЛАСКом в товарищеском матче

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над австрийской командой ЛАСК со счетом 1:0 в товарищеском матче на сборе в испанском Кампоаморе.

Гол на 51-й минуте забил Астемир Гордюшенко. Это был последний товарищеский матч армейцев на сборе в Испании.

В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва ЦСКА 4 марта на своем поле сыграет с санкт-петербургским "Зенитом".