Гол Гордюшенко принес ЦСКА победу над ЛАСКом в товарищеском матче

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над австрийской командой ЛАСК со счетом 1:0 в товарищеском матче на сборе в испанском Кампоаморе.
Гол на 51-й минуте забил Астемир Гордюшенко. Это был последний товарищеский матч армейцев на сборе в Испании.
В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва ЦСКА 4 марта на своем поле сыграет с санкт-петербургским "Зенитом".